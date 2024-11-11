الجيش: توقيف ثلاثة مواطنين لتورطهم في إشكال في منطقة عاليه

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 10 /11 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عاليه المواطنين (ك.م.) و(ع.ع.) و(ر.ر.) لتورطهم في إشكال داخل إحدى المدارس التي تؤوي نازحين، وكان الموقوف (ك.م.) قد أقدم على إطلاق النار أثناء الإشكال، وضُبط في حوزته سلاح حربي".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".