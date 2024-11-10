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ترامب: "بومبيو" و"هايلي" خارج الحكومة الجديدة

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس السبت إنه لن يدعو السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام للحكومة الجديدة.
ويذكر أن السياسيين الجمهوريين خدما خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.
وقال ترامب في منشور عبر منصته " تروث سوشيال" " لن أدعو السفيرة السابقة نيكي هايلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام لإدارة ترامب، التي يتم تشكيلها حاليا".
وأضاف" لقد استمتعت بالعمل معهما سابقا وأقدر عملهما، وأريد أن أشكرهما على خدماتهما لبلادنا". وقد بدأ ترامب في تشكيل فريق من أجل فترة ولايته الثانية في أعقاب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الثلاثاء الماضي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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