شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: "بومبيو" و"هايلي" خارج الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس السبت إنه لن يدعو السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام للحكومة الجديدة.

ويذكر أن السياسيين الجمهوريين خدما خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.

وقال ترامب في منشور عبر منصته " تروث سوشيال" " لن أدعو السفيرة السابقة نيكي هايلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام لإدارة ترامب، التي يتم تشكيلها حاليا".

وأضاف" لقد استمتعت بالعمل معهما سابقا وأقدر عملهما، وأريد أن أشكرهما على خدماتهما لبلادنا". وقد بدأ ترامب في تشكيل فريق من أجل فترة ولايته الثانية في أعقاب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الثلاثاء الماضي.