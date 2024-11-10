كشفت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت منزلًا مكتظًّا بالسّكان والنّازحين لعائلة "علوش" في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتمّ انتشال 33 شهيدًا بينهم 13 طفلًا، إضافةً لعدد كبير من المصابين، تمّ نقلهم إلى مستشفى المعمداني"، مشيرةً إلى أنّ "عددًا من المفقودين لا يزالون تحت أنقاض المنزل المدمَّر".
وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزّة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أدّى إلى مقتل 43,552 فلسطينيًّا وإصابة 102,765 آخرين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء؛ في حصيلة غير نهائيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 33 فلسطينيًا وإصابة آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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