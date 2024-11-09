بلدية طرابلس أنهت المرحلة الأولى من الكشف المنزلي في أماكن تواجد النازحين

أنهى متطوعو منصة الطوارئ في مركز Call Center التابع لبلدية طرابلس، وبتوجيه من رئيسها الدكتور رياض يمق، المرحلة الأولى من عملية الكشف المنزلي على أماكن تواجد النازحين في النطاق الإداري لمدينة طرابلس بإشراف المستشارين المتطوعين خالد الحجة وسارة الخير، وذلك بمؤازرة دوريات من الشرطة البلدية. ليتم بعدها عملية توزيع المساعدات على العائلات ضمن برنامج وآلية منظمة تضمن وصول المساعدات إلى الجميع بموعد يحدد حسب المناطق ليشمل جميع منازل النازحين.

وجدد يمق دعوته النازحين "للإسراع بالتسجيل في المنصة لتأمين المساعدات بأسرع وقت ممكن"، آملاً أن "يتوقف العدوان الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن ويعم السلام والأمن والأمان في جميع الأراضي اللبنانية".