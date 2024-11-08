خبراء يحذّرون: "احتمال قوي" بوقوع مجاعة في شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي، اليوم الجمعة، من "احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق" بشمال قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه الحرب.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي لجنة مستقلة، في تحذير نادر "التحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع مطلوب من جميع الجهات الفاعلة التي تشارك بشكل مباشر في الصراع أو التي لها تأثير على مجراه من أجل تجنب هذا الوضع الكارثي وتخفيف حدته".

وأضافت اللجنة "إذا لم يتخذ إجراء فاعل، سيكون حجم هذه الكارثة الوشيكة على الأرجح أكبر بكثير من أي شيء رأيناه حتى الآن في قطاع غزة".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما بين 75 ألفا و95 ألف شخص لا يزالون في شمال غزة.

وأكدت لجنة مراجعة المجاعة أن بالإمكان "افتراض وجود زيادة سريعة في المجاعة وسوء التغذية والوفيات المفرطة بسبب سوء التغذية والمرض " في شمال غزة.

وأضافت "عتبة المجاعة ربما تم تخطيها بالفعل أو ربما (تحدث) في المستقبل القريب".