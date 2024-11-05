شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: سنرسل تقريرا ربع سنوى لمجلس النواب عن نتائج ومؤشرات الأداء والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، في ختام بيانه الذى ألقاه أمام مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، إنه سيقدم للمجلس كل ربع سنة ببيان عن مؤشرات الأداء وما تحقق وتم بذله من جهود ونتائج الأعمال والأداء المالى خلال هذه الفترة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع المجلس إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وتابع وزير المالية: "أمامنا مشوار طويل يؤكد أننا نحتاج إلى تناغم وتعاون، وندفع مزيد من التيسيرات والأطروحات التي تجعل المجتمع المصري ومجتمع الأعمال مستقرا ويسهل على المستثمرين بشكل أكبر".

وأردف: "كل ربع سنة نرسل لكم تحديث بهذا الأمر وما يتم اتخاذه والنتائج المالية، ونعد ببذل مزيد من الجهد ونشتغل ونتعاون أكثر ونحقق كحكومة ومجموعة اقتصادية أداء أفضل للاقتصاد المصرى".