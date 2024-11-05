شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 61 قانونا بشأن حساب ختامى موازنة 23/24 إلى لجنة الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث شهدت فى بدايتها إحالة رئيس المجلس 61 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بشأن حساب ختامى السنة المالية 23/24 إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى

1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).

3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.