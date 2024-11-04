"وفا": القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واعتقلت شابا

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية من حاجز المربعة وشارع تل وانتشرت في احياء وسط المدينة وغربها وفي شارعها الرئيسي".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اقتحمت بناية سكنية في حي المخفية بالمدينة واعتقلت الشاب احمد شبيطة".

وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من حاجز المربعة".