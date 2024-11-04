أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية من حاجز المربعة وشارع تل وانتشرت في احياء وسط المدينة وغربها وفي شارعها الرئيسي".
وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اقتحمت بناية سكنية في حي المخفية بالمدينة واعتقلت الشاب احمد شبيطة".
وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من حاجز المربعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "وفا": القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واعتقلت شابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.