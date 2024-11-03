شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يلمح إلى توجيه ضربة استباقية للقوات الكورية الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه على التوقف عن "المشاهدة" واتخاذ خطوات قبل وصول القوات الكورية الشمالية ، التي أرسلت إلى روسيا إلى أرض المعركة.

وأثار زيلينسكي احتمالية توجيه ضربة أوكرانية استباقية ضد المعسكرات التي تتدرب فيها القوات الكورية الشمالية. حرب روسيا وأوكرانيا وتابع: أوكرانيا لا يمكنها فعل ذلك دون تصريح من الحلفاء لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في الغرب لضرب أهداف في العمق الروسي.

وقال زيلينسكي: "ولكن بدلا من ذلك... بريطانيا تشاهد وبريطانيا تشاهد وألمانيا تشاهد. الجميع ينتظر فقط الجيش الكوري الشمالى وهو يبدأ في مهاجمة الأوكرانيين أيضا".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إن نحو 8 آلاف جندي كوري شمالي موجودون الآن في منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. مساعدة كوريا الشمالية لروسيا وذكرت أنهم يستعدون لمساعدة القوات الروسية في القتال ضد القوات الأوكرانية في الأيام المقبلة.

وذكر جهاز الاستخبارات الأوكراني اليوم السبت، أن أكثر من سبعة آلاف كوري شمالي مزودين بمعدات وأسلحة روسية جرى نقلهم إلى مناطق بالقرب من أوكرانيا.

وأضاف جهاز الاستخبارات، أن القوات الكورية الشمالية تتلقى تدريبًا في خمسة مواقع في الشرق الأقصى الروسي، ولم يحدد مصدر معلوماته.