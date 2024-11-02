شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جلال نائب التنسيقية يُسلم الملحقين الثقافيين جوائز مسابقتين دوليتين والان مع تفاصيل الخبر

سلم النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، جوائز المسابقتين الدوليتين "مصر في عيون أبنائها في الخارج" و"مصر في عيون أطفال العالم"، وذلك في الحفل الذي أقيم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بدعوة من وزارة الثقافة بعد استجابتها لمقترح نائب التنسيقية بمجلس الشيوخ والخاص بتنظيم مسابقة ثقافية إبداعية للمصريين بالخارج، تتضمن القوالب الفنية والإبداعية المتنوعة، مثل الرواية والقصة والشعر والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.

شارك جلال في افتتاح المعرض الخاص بالأعمال الفائزة بالمسابقة بمصاحبة د. أسامة طلعت رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ود.رانيا عبد اللطيف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.

كما شارك نائب التنسيقية في تسليم جوائز المسابقة للملحقين الثقافيين للدول الفائزة، وهى: السعودية وباكستان وبنما واليمن.

وتسلم جلال درعاً تكريميا من وزارة الثقافة، سلمه له رئيس المجلس الأعلى للثقافة.

ومن جانبه، قال جلال في كلمته التي ألقاها في الحفل، إن "فكرة هذه المسابقة وُلدت من إيمان عميق بأهمية مد الجسور مع المصريين بالخارج الذين لا يمثلون مجرد مصادر للقوة الناعمة الوطنية بل هم رسائل حضارية تنطلق من مصر إلى العالم".

ووجه جلال الشكر لوزارة الثقافة على استجابتها وتنفيذ هذا المقترح، كما تقدم بالشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دعمها الدائم.

وأضاف جلال أن المصري بالخارج يحمل قدرات هائلة للمساهمة في رفع شأن الدولة ثقافياً، مؤكداً أن السياسات الثقافية المصرية بحاجة إلى مراجعة مستمرة لتواكب طموحات المصريين أينما كانوا.

وقال جلال إن الثقافة هى قوة تُجمع المصريين في كل بقاع الأرض، وإن الاحتفاء بإنجازات أبنائنا يعكس عمق الثقافة المصرية ويؤكد على مواصلة العمل لتحقيق ثقافة شاملة تعبر عن طموحات الجميع.