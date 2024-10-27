الرئيس السيسي: مصر لديها أكثر 5 آلاف شركة على استعداد للعمل بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مباحثاته مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر وسبل دفعها إلى أفاق أرحب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون بقصر الاتحادية، اليوم الأحد، أن فرص التعاون بين الجزائر ومصر كبيرة من خلال الاستثمار والمشروعات المشتركة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 5 آلاف شركة مصرية على استعداد للعمل في كافة مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر

وشدد الرئيس السيسي، على أن هناك توافق مصري جزائري تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة، مشيرًا إلى وجود إجماع عربي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للتخفيف من حجم المعاناة التي تصل إلى حد المجاعة

وتابع الرئيس، أن مصر قامت بجهد كبير من خلال إطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين مقابل إطلاق سراح 4 أسرى، مضيفًا: "نرفض أي تهجير قسري من داخل القطاع لخارجه رغم التدمير الكبير الذي شهدته البنية التحتية به"

كما شدد الرئيس السيسي على التوافق المصر الجزائري بشأن ضرورة إنهاء الأوزمة في لبنان والعمل على التوصل لحلول لإنهاء الحرب في السودان، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الليبية على أساس توافق ليبي- ليبي