شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ محمد اليماحى بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى محمد أحمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، وجاء نصها:

"أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة فوزكم المستحق برئاسة البرلمان العربي، تلك الثقة التي تؤكد كفاءتكم ودوركم المتميز، ونحن على يقين بأنكم ستسهمون في تعزيز العمل البرلماني العربي ودعم التعاون بين الشعوب العربية، كما يسرني تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذا الإنجاز المشرّف الذي يعكس مكانتها البارزة ودورها الإيجابي، وكذلك أهنئ النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة".



