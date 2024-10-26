جيش الاحتلال: 5150 عسكريًا إسرائيليًا اُصيبوا منذ بداية الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة 61 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن حصيلة الإصابات في صفوف قواته بلغت 5150 عسكريا منذ بداية الحرب جروح 764 منهم خطرة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان جروح 42 منهم خطرة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 1152 عسكريا أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 3 جنود على الأقل وإصابة 11 في معارك جنوبي لبنان.