الأردن يدين الضربات الإسرائيلية على إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - دان الأردن الضربات الإسرائيلية على إيران فجر السبت، محذراً من العواقب الخطرة لهذا الهجوم الذي يدفع «باتجاه المزيد من التوتر» في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «ندين القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، معتبرة الهجوم «خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة».

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في البيان «رفض المملكة المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة ولانتهاكات القانون الدولي»، محذراً من «الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي».