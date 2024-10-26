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مصر للطيران تلغي رحلات جوية لبغداد وأربيل

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إنها ألغت رحلات إلى العاصمة العراقية بغداد ومدينة أربيل في الشمال، عازية ذلك إلى التطورات بالمنطقة، وذلك بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية في إيران.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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