الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 42603 قتيلا و99795 مصابا

اشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، الى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و158 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية"، لافتة إلى أن "الاحتلال ارتكب مجزرة بحق المواطنين في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة منذ ليلة أمس وحتى فجر اليوم، وقد راح ضحيتها 87 شهيدا ومفقودا تحت الأنقاض، وأكثر من 40 إصابة بينها حالات حرجة جدا".

وذكرت الوزارة في بيان، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,603 شهيدا و99,795 مصابا منذ السابع من تشرين الاول الماضي"، مؤكدة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".