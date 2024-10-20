الخارجية الإيرانية: ندين جريمة إسرائيل باغتيال المواطنة الإيرانية معصومة كرباسجي وزوجها اللبناني رضا عواضة

دانت وزارة الخارجية الإيرانية "جريمة إسرائيل باغتيال المواطنة الإيرانية معصومة كرباسجي وزوجها اللبناني رضا عواضة".

وفي وقت سابق امس، استهدف الطيران الإسرائيلي سيارة على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت كان على متنها شخصان.

وأفادت غرفة التحكم المروري، أمس، عن قطع السير على اوتوستراد ‎جونية المسلك الغربي في منطقة ‎ساحل علما جراء حدث امني قاهر وتم تحويل السير على الطريق البحرية.