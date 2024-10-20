النشرة: الطيران الاسرائيلي شنّ أكثر من غارة استهدفت مناطق عدّة في الجنوب

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "الطيران الاسرائيلي شنّ غارة استهدفت غربي حانين، ما ادى الى اشتعال النيران"، مشيرا الى أنه "اغار مستهدفا وعلى دفعتين منطقة مريصع في اطراف بلدة انصار".

ولفت الى أن "الطيران الاسرائيلي شنّ اكثر من غارة مستهدفاً بلدة طيردبا، كما تعرضت بلدة كفرشوبا لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية، كما تعرضت بلدة القنطرة لقصف مدفعي متقطع".

واضاف أن "الطائرات الاسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على قرى ومحيط صور، فقد، استهدفت غارة بلدة بيوت السياد -المنصوري ، وأخريان ٲطراف البازورية والمنطقة الواقعة بين بلدة عين بعال وحناويه، وغارة استهدفت منزلاً عند أطراف بلدة معركة".