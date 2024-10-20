اشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، الى إن نتانياهو تحدث مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأضاف "كرر رئيس الوزراء نتانياهو ما قاله علنا أيضا. تأخذ إسرائيل في الاعتبار المسائل التي تثيرها الإدارة الأمريكية، لكنها ستتخذ قراراتها في نهاية المطاف بناء على مصالحها الوطنية".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو قال لترامب إن إسرائيل ستتخذ القرارات بناء على مصالحها الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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