“مفوضية اللاجئين”: إعادة توطين 4818 لاجئًا في الأردن لبلد ثالث منذ مطلع العام الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إعادة توطين 4818 لاجئًا من مختلف الجنسيات، في بلد ثالث منذ مطلع العام الحالي.

وقالت المفوضية في بيان لها “إن عدد اللاجئين في الأردن الذين حصلوا على إعادة توطين في بلد ثالث خلال العام الماضي بلغ 10761 لاجئًا”، موضحة أن العديد من الدول تتيح إعادة التوطين سنويًا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.

وتتضمن عملية إعادة التوطين بحسب المفوضية، اختيار اللاجئين ومساعدتهم على السفر من البلد الذي فروا إليه والتمسوا الحماية فيه (الأردن على سبيل المثال)، والذهاب إلى بلد آخر دقق ملفاتهم، ووافق على قبول (الفرد – الأسرة)، وتوفير الإقامة الدائمة لهم، وفق مفوضية اللاجئين.

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