الإمارات: الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات تعزز بناء مجتمعات آمنة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات التزامها بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة لبناء مجتمعات آمنة، ومتمكنة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة لتمكين الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق مستقبل مستدام للجميع.

وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته نوف الهاملي، عضو البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في اجتماع أممي: «تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً محورياً في تشكيل مستقبل التنمية المستدامة، بدءاً من تعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية قادرة على الصمود، وصولاً إلى سد الفجوة الرقمية، وتحقيق النمو في مختلف قطاعات المجتمع».

وأضافت الهاملي: «في أعقاب قمة المستقبل، نتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز أهداف ميثاق المستقبل، بما في ذلك الميثاق الرقمي العالمي، واتخاذ إجراءات ملموسة للاستجابة لتحديات الغد».

وفي ضوء تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أكدت أهمية تطوير الاستراتيجيات العالمية لضمان مساهمة التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي واستخدامه المسؤول، لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدت أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُعد من أهم عوامل التمكين في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الهاملي: «التزام الإمارات بإدماج التكنولوجيا في جميع جوانب خطتها التنموية لا يقتصر على أهداف النمو الاقتصادي فقط، وإنما أيضاً لتعزيز الاستدامة البيئية، والشمول الرقمي، والاستخدام العادل للذكاء الاصطناعي، وضمان اتساق جهودنا مع الأهداف العالمية المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وتابعت: «يتجلى التزام الإمارات باستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموعة من القطاعات، أبرزها قطاع تكنولوجيا الفضاء، حيث تعاونّا مع شركاء دوليين لإنشاء برنامج لتسخير بيانات الأقمار الصناعية في رسم مسار آثار تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطوير أنظمة للإنذار المبكر للأحداث البيئية الخطرة، خاصة في الدول النامية».

وذكرت الهاملي، أن الاستفادة من الإمكانات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتطلب بناء قدرات قوية، ولذلك قامت الإمارات بتسخير إمكانات العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمعاهد البحثية، لتشجيع الابتكار، وخلق بيئة داعمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأردفت: «تحرص الإمارات على سد الفجوة الرقمية من خلال تعزيز الشمول الرقمي، عبر مبادرة الخطة الوطنية للمشاركة الرقمية، التي تهدف إلى محو الأمية الرقمية بين الإماراتيين، وتعزيز استخدام الخدمات عبر الإنترنت، وتمكين جميع الفئات من المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك النساء والشباب».