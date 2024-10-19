“الاتصالات الفلسطينية”: انقطاع كامل لخدمات الانترنت شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل”، ظهر اليوم السبت، انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في محافظة شمال قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأفادت الشركة – في بيان- بأن الانقطاعات شملت أغلب مناطق شمال غزة، حيث سبق ذلك انقطاعات متفرقة، قبل أن يُفصل بالكامل، لافتة الى أن طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع، أو مناطق واسعة منه، جراء القصف المكثف الذي طال البنية التحتية لشبكة الاتصالات، أو نتيجة نفاد الوقود.

وسبق لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” أن أعلنت عن استشهاد عدد من موظفيها أثناء عملهم على إعادة الاتصالات للفلسطينيين في القطاع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط