شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تدعو شركائها لدعمها في تطهير أراضيها من مئات آلاف الألغام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو اليوم الخميس، إن أوكرانيا تحتاج لدعم من شركائها، في تطهير أراضيها من الألغام، وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب.

وأشارت خلال مؤتمر دولي بشأن إزالة الألغام في لوزان بسويسرا، إلى أن هناك أجزاء كبيرة من أوكرانيا ملوثة بمئات الآلاف من الألغام والذخيرة العنقودية والذخيرة غير المنفجرة تركتها القوات الروسية والأوكرانية في مناطق القتال. الألغام في أوكرانيا ويشارك في المؤتمر ممثلون من نحو 50 دولة، وكذلك منظمات إزالة الألغام وعلماء وشركات تصنع معدات إزالة الألغام.



وقال بيتر رويس من مكتب الخارجية الألمانية، إن برلين تسهم بنحو 20 مليون يورو (7ر21 مليون دولار) سنويًا لجهود إزالة الألغام.

وصرح أن الذكاء الاصطناعي كان "موضوعًا مهمًا" بالمؤتمر. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم، مثلا، لرصد الأماكن التي توجد فيها الألغام.