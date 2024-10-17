شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تدعو إلى وقف استهداف المرافق الطبية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

استهداف المستشفيات

الدمام - شريف احمد - دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى السماح بوصول المساعدات والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى غزة، وخاصة شمال القطاع.وأكد أدهانوم في مؤتمر صحفي أن نحو 160 ألف طفل في غزة تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لشلل الأطفال بعد يومين من بدء الجولة الثانية للتلقيح، مشيرًا أن الحملة تستهدف الوصول إلى أكثر من نصف مليون طفل دون العاشرة، وتعطي الأطفال جرعة من فيتامين لتقوية جهاز المناعة لديهم.وأضاف، أنه منذ تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، سجلت المنظمة 23 هجومًا استهدف الخدمات الصحية في لبنان، بينما تتعرض المستشفيات اللبنانية بالفعل لضغوط هائلة للحفاظ على الخدمات الأساسية والتعامل مع التدفق غير المسبوق للجرحى، داعيًا إلى وقف استهداف المرافق الصحية.وأوضح مدير المنظمة أنه في 4 و 5 أكتوبر الجاري وصلت إلى بيروت 4 شحنات تحمل الإمدادات الطبية لعلاج الإصابات والوقاية من الكوليرا وعلاج الاضطرابات العقلية، مبينًا أن المنظمة قد فعلت خطة الاستجابة والمراقبة الوبائية، بعد رصد وزارة الصحة اللبنانية حالة إصابة بالكوليرا في شمال البلاد.وحول فاشية "ماربورج" في رواندا ذكر أدهانوم أن سبعة آلاف شخص تلقوا اللقاح في إطار التجارب السريرية، وإن هناك 62 إصابة منذ بدء الفاشية قبل ثلاثة أسابيع، و15 حالة وفاة، و70 شخصًا في العزل الطبي.وحول "جدري القرود" قال أدهانوم: إن فهم وسائل انتقال العدوى في الكونغو لازال يمثل تحديًا كبيرًا، وقد تلقى 19 ألف شخص اللقاح، بما في ذلك العاملين الصحيين.