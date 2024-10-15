الجيش الإسرائيلي هدد سكان الجنوب بعدم التوجه لمنازلهم وباستهداف سيارات الاسعاف

وجه الجيش الإسرائيلي تهديدا لسكان جنوب لبنان بعدم التوجه إلى منازلهم في الجنوب.
كما هدد باستهداف سيارات الإسعاف بزعم استخدامها من قبل حزب الله، حيث أشار إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".
ويكرر الجيش الإسرائيلي مزاعمه في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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