الحلبي: واجب كل مدرسة تأمين التعليم الحضوريّ لمن يرغب والتعليم عن بُعد لمن لا يستطيع الحضور

أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الى أنني "أذكّر أنّ واجب كل مدرسة تأمين التعليم الحضوريّ لمن يرغب والتعليم عن بُعد لمن لا يستطيع الحضور"، لافتاً الى أن "المدارس الخاصة باستيفائها الأقساط المرتفعة يمكنها استخدامها لتأمين التعليم عن بُعد".

ولفت الحلبين في حديث عبر الـ"LBCI، الى أننا "بدأنا بإحصاء لمعرفة المواقع الجغرافية للتلاميذ والأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة المقفلة ووضعنا بعض المراكز البديلة المجهّزة عن المدارس المتضررة وخصصنا مدارس لم ينزح إليها اللبنانيون كمدارس بديلة للتلاميذ كما سنتفق مع المدارس الخاصة المحاطة بمراكز الايواء ليتعلّم فيها النازح بعد الظهر".

وأكد أن "شعار خطتنا هو إنقاذ العام الدراسيّ فالفجوات تُعالج لاحقًا عندما يتبيّن لنا عمقها".