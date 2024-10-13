رئيس الشورى يرأس وفد المملكة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ (149) للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة التي ستعقد في جنيف، بمشاركة مئات البرلمانيين من جميع أنحاء العالم، وبحضور العديد من ممثلي المنظمات الدولية.

مشاركة فاعلة

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ - في تصريح صحفي - أن مشاركة مجلس الشورى في الاجتماع الـ (149) للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، تأتي انطلاقًا من حرص المملكة الدائم على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية؛ نظرًا لما تضطلع به المملكة من دور ريادي هام ومؤثر على المستويين الإقليمي والدولي؛ نظير مكانتها ومساهمتها العالمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ونوه بالدور الكبير والفاعل الذي يمارسه مجلس الشورى في إطار الدبلوماسية البرلمانية بمختلف مناشطها، كرافد مهم وفاعل للدبلوماسية الرسمية في المملكة سعيًا للتفاعل مع مختلف القضايا والموضوعات سواءً من خلال المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، أو من خلال الأنشطة البرلمانية المتعددة.

الاستفادة من التكنولوجيا

وتناقش الدورة الحالية للجمعية موضوعها الرئيس الذي جاء تحت عنوان «الاستفادة من العلم والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر سلمًا واستدامة»، إضافة إلى ما ستناقشه وتبحثه اللجان الدائمة الأربع في الاتحاد الدولي.

جدول الاجتماعات

وضمن أعمال الاجتماعات المصاحبة للجمعية يشارك الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري في أعمال اجتماع أمناء البرلمانات الوطنية، كما يشارك أعضاء المجلس المرافقين لرئيس المجلس في اجتماعات اللجان الأربع الدائمة في الاتحاد، وهي اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، واللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة.

ويشارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في المؤتمر السابع والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية الذي سيعقد في جنيف، كما يحضر الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي الدكتور عبدالعزيز المهناء.

ويضم وفد المجلس المرافق لمعالي الرئيس في الاجتماع الـ (149) للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، وأعضاء المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي، والأستاذة رائدة أبونيان، والدكتورة ريمة اليحيا، والأستاذ علي القحطاني.