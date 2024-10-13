أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "الحصيلة النهائية لغارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان بعد ظهر أمس، أدت إلى استشهاد ستة عشر شخصا وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 16 شهيدا و21 جريحا في الحصيلة النهائية لغارة العدو على المعيصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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