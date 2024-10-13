النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بلدة معركة وكفرحمام وأطراف الشهابية وكفردونين ومدينة الخيام

افاد مراسل النشرة في الجنوب عن "غارات اسرائيلية استهدفت بلدة معركة وكفرحمام، وأطراف الشهابية وكفردونين، كما ان غارة استهدفت مدينة الخيام".

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