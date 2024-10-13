إسرائيل تعرض على يحيي السنوار الخروج من غزة لهذه الدولة

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن رئيس حركة حماس، يحيي السنوار، المطلوب رقم واحد لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهو مازال حيًا، وتحاول إسرائيل اغتياله، لتضعف حركة حماس.

وأضافت «عبد المعبود»، خلال برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك تقرير لصحيفة يؤكد أن يحيي السنوار يتحرك تحت الأنفاق ويتواصل مع العالم الخارجي من خلال الورقة والقلم ويتفادى استخدام وسائل الاتصال الالكترونية خوفًا مما حدث في لبنان، واستهدافه مثل حسن نصر الله.

وأوضحت أن يحيي السنوار استغنى عن كل الوسائل الإلكترونية، واكتفى بالرسائل المشفرة والرسائل المكتوبة بخط يده، وهذه الطريقة قام بتطويرها وهو في سجون الاحتلال، ويتم نقل تلك الرسائل من السنوار إلى شخص موثوق فيه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شخص أخر يبلغها بالهاتف أو ينقلها باليد.

وتابعت: «المواقع العربية اهتمت بأخبار السنوار وكتبت إسرائيل تدري صفقة تسمح بخروج السنوار من غزة إلى السودان».