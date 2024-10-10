روسيا تدعو مواطنيها في طهران بالالتزام بالتدابير جراء الضربات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - دعت السفارة الروسية في طهران اليوم الخميس المواطنين الروس المتواجدين في إيران بالتقيد بالتدابير والإجراءات الأمنية على خلفية احتمال تعرض الأراضي الإيرانية لضربات إسرائيلية.



وبحسب"روسيا اليوم"، وقالت السفارة في بيان نشرته في قناتها على"تلجرام": "نظرا لتفاقم الوضع في إيران، ارتباطاً باحتمال توجيه ضربة إسرائيلية على أهداف مختلفة في البلاد، توصي السفارة الروسية المواطنين الروس المتواجدين في إيران بالالتزام الصارم بالإجراءات الأمنية ومراقبة المعلومات بانتظام على القنوات الرسمية للسفارة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قال مسؤول إسرائيلي، إن مجلس الوزراء سيجتمع هذا المساء للتصويت على الرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على إسرائيل.

وقد شنت إيران في الأول من أكتوبر هجوما صاروخيا هو الثاني من نوعه على إسرائيل، استهدفت من خلاله قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وقال الحرس الثوري الإيراني إن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وفي الوقت نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق إيران صواريخ بلغت القدس، حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة وفي تل أبيب، في حين قالت الخارجية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن هجوم إيران الصاروخي الأخير على إسرائيل كان "أكثر عدوانية وقوة لكنه غير دقيق"، مشددا على أن الرد الإسرائيلي سيكون "قاتلا ودقيقا ومفاجئا".