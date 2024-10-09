المديرية العامة للدفاع المدني وزعت مهمات عناصرها المنفذة منذ الثامنة صباحا لغاية الساعة

وزعت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات مهمات عناصرها المنفذة منذ الثامنة صباحا لغاية الساعة، وجاءت على الشكل الآتي:

"قضاء الشوف: على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الوردانية - إقليم الخروب وأحدثت أضرارا جسيمة في الأرواح بين صفوف القاطنين في البلوك A المؤلف من ٣ طبقات من مبنى جمعية "دار السلام"، ما زالت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني تواصل العمل على تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن المفقودين. وفي حصيلة عمليات الدفاع المدني المنفذة حتى الساعة، تم انتشال جثامين ٦ شهداء من تحت الأنقاض وسحب ١٨ جريحا نقلوا بواسطة جهات أخرى إلى المستشفيات. وما زال البحث جاريا بين الانقاض للتحقق من فرضية وجود المزيد من المفقودين.

ضاحية بيروت الجنوبية:

- إخماد حريق شقق سكنية ومحل لبيع المجوهرات في محلة الرويس وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل قرب فرن الولاء للعثور على جثمان شهيد واستمرار عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل قرب أغادير في محلة الكوكودي - طريق المطار.

وأسفرت حتى الساعة عن سحب جثمان شهيد ونقله الى مستشفى بيروت الحكومي، استمرار عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في بناية عبود - محلة برج البراجنة وقد أسفرت عن انتشال جثمان شهيد من بناية عبود ونقله الى مجمع نويري في بيروت، ستمرار عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل في محلة الأجنحة الخمسة - مجمع الصادق.

محافظة بعلبك:

إطفاء: كاراجات(عدد١)، سيارات (عدد٣)، ومنازل(عدد٥).

محافظة لبنان الجنوبي:

بحث وإنقاذ: تنفيذ عمليات بحث وانقاذ في بلدة زبقين بمؤازرة الجيش اللبناني وأسفرت عن انتشال جثامين اربعة شهداء وتسليمهم الى هيئات اسعافية أخرى.

إطفاء: إخماد حريق منزل مؤلف من طابقين في بلدة جويا جراء غارة، إخماد حريق منزل في وادي جيلو وتم نقل ثلاثة مصابين من قبل هيئات اسعافية أخرى.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في مناطق عدة".