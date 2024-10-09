سلام: معظم موادنا الغذائية والاستهلاكية تدخل من المرافئ البحرية والمخزون الغذائيّ يكفي بين 3 إلى 5 أشهر

أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في حديث للـ"mtv"، الى أن "الحكومة في موقع صعب جداً وأكبر خطأ نرتكبه عند انتقادها في هذه المرحلة ومالية الدولة ضعيفة وخطة الطوارئ تكلّف مئات ملايين الدولارات"، لافتاً الى أن "هناك ضغط على حكومة وإدارة ودولة مُنهكة وهيئة الإغاثة يجب أن تُعطى الدور الأكبر في هذه الظروف".

وأكد أننا "نعمل على ترميم الثقة مع المجتمع الدولي وعلينا أن نتنبّه إلى المبادرات التي تُطلقها الدول العربية والأجنبية ولبنان أمام أيام مفصلية ولحظة تاريخية لأننا سنُحاسب عليها"، مضيفاً "معظم موادنا الغذائية والاستهلاكية تدخل من المرافئ البحرية والمخزون الغذائيّ يكفي بين 3 إلى 5 أشهر".

وتابع "نحن بحاجة لمليارات الدولارات لإعادة الإعمار واحتواء الأزمة والقطاع الخاص في وضع لا يُحسد عليه ويُعاني من الانهيار وخطر الإقفال".