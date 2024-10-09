أشار مندوب إسرائيل في مجلس الأمن جلعاد إردان، الى أنه "لا رغبة لدينا في البقاء بلبنان والقوات القادرة على القيام بذلك هي الجيش اللبناني واليونيفيل، وعلى الشعب والحكومة في لبنان اغتنام الفرصة للسيطرة على ما يحدث اليوم في بلدهم"
وأكد إردان، انه "إذا أراد حزب الله وقف إطلاق النار فعليه وقف إطلاق الصواريخ والتحرك الى شمال الليطاني"، مضيفاً "حزب الله يدعو لوقف إطلاق النار بينما يقتل الإسرائيليين بصواريخه".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: إذا أراد حزب الله وقف إطلاق النار فعليه وقف إطلاق الصواريخ والتحرك الى شمال الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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