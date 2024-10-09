الخارجية الروسية: حزب الله ما زال منظماً ولم يفقد تسلسل قيادته رغم الضربات الإسرائيلية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان ان "جماعة حزب الله لا تزال منظمة، ولم تفقد تسلسل قيادتها، على الرغم من الضربات الإسرائيلية".

واشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، للصحافيين الى انه "وفقاً لتقييماتنا، فإن حزب الله، بما في ذلك الجناح العسكري، لم يفقد تسلسل قيادته ويؤكد أنه منظم".