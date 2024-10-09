مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 في حادث انقلاب ربع نقل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- الخليج 365:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ركاب بمحافظة الشرقية، بالطريق الإقليمي اتجاه بنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل ركاب ووقع تصادم بين 6 سيارات، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات بلغ عددهم نحو 10 أشخاص.

تحفظت الجهات المعنية على الجثامين بينما تم متابعة المصابين طبيا داخل المستشفيات ومتابعة حالتهم الصحية للاطمئنان عليهم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت جهات التحقيقات المختصة.

ونتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، تم نقل الجثامين الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين تسليمهم لذويهم، فيما يتابع الطاقم الطبي المصابين.