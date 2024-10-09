نتنياهو يسعى بلا جدوى للتواصل المباشر مع بايدن بعد إرجاء زيارة غالانت إلى واشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول منذ فترة طويلة التواصل بشكل مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن هذه المحاولات لم تسفر عن نتائج ملموسة ، ويأتي ذلك في ظل توترات متزايدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في ظل التصعيد العسكري في المنطقة.

وكشف مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو يواجه صعوبة في الوصول إلى بايدن، مما يعكس عمق التعقيدات في العلاقة بين البلدين. هذه التعقيدات أصبحت أكثر وضوحاً بعد إرجاء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى واشنطن في اللحظة الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل التعاون الأمني والدبلوماسي بين الجانبين.

في السياق، تعكس هذه الأحداث توترات أكبر بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، حيث تسعى واشنطن للحفاظ على استقرار المنطقة وتخفيف حدة النزاعات، بينما تتبنى الحكومة الإسرائيلية نهجاً أكثر تشدداً. وقد أدى هذا التباين في المواقف إلى تراجع الثقة بين الجانبين، مما ينعكس على قدرة نتنياهو على إدارة العلاقات مع إدارة بايدن.

ووفقاً للتقارير، فإن إدارة بايدن حذرت من مغبة التصعيد العسكري في غزة ولبنان، وعبّرت عن مخاوفها بشأن الخسائر المدنية في صفوف الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة إلى دفع إسرائيل نحو اتخاذ خطوات دبلوماسية تهدف إلى تخفيف حدة التوترات.

يأتي هذا التوتر في العلاقات وسط دعوات متزايدة من داخل الولايات المتحدة، وكذلك من المجتمع الدولي، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضبط النفس في سياق عملياتها العسكرية، والتركيز على البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة المستمرة.

مركز زيف الطبي في صفد يستقبل 18 مصاباً نتيجة القتال في لبنان والحدود الشمالية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مركز زيف الطبي في صفد قد استقبل صباح اليوم 18 مصاباً جراء القتال المستمر في لبنان والحدود الشمالية. وتأتي هذه الإصابات في إطار تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، والتي أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

وذكرت التقارير أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة، تتراوح بين الطفيفة والخطيرة. وأشارت المصادر الطبية إلى أن الطواقم الصحية تعمل بكامل طاقتها لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى، وسط ضغوط كبيرة على النظام الصحي في المنطقة بسبب الأعداد المتزايدة من المصابين.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات المحلية أن الوضع الأمني في المناطق الشمالية لا يزال متوتراً، مع استمرار إطلاق الصواريخ والقذائف عبر الحدود. وأعربت مصادر أمنية عن قلقها من تصعيد إضافي قد يؤثر على المدنيين في كلا الجانبين، محذرة من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الإنسانية.

كما أعربت مصادر سياسية عن الحاجة الملحة لجهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع، حيث يتم استهداف المدنيين في كلا الجانبين. وتدعو إسرائيل إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الحدود الشمالية، مع التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات.

تجدر الإشارة إلى أن مركز زيف الطبي هو أحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة، وقد شهد مؤخراً زيادة في عدد المصابين نتيجة تصاعد العنف في الحدود الشمالية. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في لبنان وإسرائيل، حيث تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من العنف المتزايد.