اعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، بانه حوالي الساعة 20.15 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السورية: مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 ولا يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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