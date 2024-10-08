رويترز: أسعار النفط تتراجع مع احتمال وقف إطلاق النار في لبنان

هبطت العقود الآجلة للخامين برنت والأميركي اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من انقطاع الإمدادات نتيجة الصراع بين إسرائيل وإيران بعدما أشار حزب الله إلى دعمه لمقترح لوقف إطلاق النار قدمته الحكومة اللبنانية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.70 دولار أو 4.57 بالمئة إلى 77.23 دولار للبرميل في الساعة 11:21 صباحا بتوقيت وسط الولايات المتحدة (1621 بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.57 دولار أو 4.63 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل.

وتزايد التراجع، الذي بدأ طفيفا بسبب مخاوف من انخفاض الطلب الصيني، بعد أن أشار حزب الله إلى دعمه لمقترح وقف إطلاق النار مع توسيع إسرائيل عمليتها العسكرية البرية في لبنان بدلا من مهاجمة منشآت النفط الإيرانية.

واوضح المحلل رفيع المستوى في "برايس فيوتشرز غروب" فيل فلين، بان "حزب الله منفتح على وقف إطلاق النار، ومثل هذه العناوين تثير اهتمام الناس... ويفترض أن يكون هناك الكثير من التقلبات صعودا وهبوطا".

وهبط برنت إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ آب أمس الاثنين بعد مكاسب يومية تجاوزت ثلاثة بالمئة عقب أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد على عام بنحو ثمانية بالمئة، في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة بسبب تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وبدأت الأسعار في الصعود بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل في أول تشرين الأول. وتوعدت إسرائيل بالرد وقالت إنها تدرس خياراتها وتعتبر المنشآت النفطية الإيرانية هدفا محتملا.

ويعتقد بعض المحللين أن الهجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية مستبعد، وحذروا من أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطا هبوطية كبيرة إذا ركزت إسرائيل على أي هدف آخر.

وذكر المحلل تاماس فارجا من "بي.في.إم"، "على الرغم من أن الوضع لا يزال غير مستقر بسبب تدخل إيران في الصراع، فإن التهديدات بأن تشن إسرائيل هجمات على المنشآت النفطية الإيرانية لم تتحقق بعد".

وفي الولايات المتحدة، اشتدت قوة الإعصار ميلتون ليتحول إلى عاصفة من الفئة الخامسة وهو في طريقه إلى ولاية فلوريدا الأميركية بعد أن أجبر منصة نفط وغاز واحدة على الأقل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة على الإغلاق أمس الاثنين.

ويترقب متعاملون أحدث بيانات مخزون النفط الخام الأميركية إذ يتوقع محللون ارتفاع المخزونات 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من تشرين الأول، وفقا لاستطلاع أولي أجرته "رويترز".

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي تقريره عن المخزونات الأمريكية في الساعة 20.30 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، يليه التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.