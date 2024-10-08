وصول طائرة عسكربة فرنسية محملة بشحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية

وصلت طائرة عسكربة فرنسية الى القاعدة العسكرية في مطار بيروت الدولي تنقل شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الدولة الفرنسية، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

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