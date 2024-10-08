شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم الديب: كلمة الرئيس السيسى أكدت تبنى مصر ودعمها للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، أكدت للجميع أن مصر ستظل دائمًا المتبنية والداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وأضاف الديب، أن الكلمة أكدت للجميع موقف مصر من القضية الفلسطينية، والتزام مصر الدائم بدعم الشعب الفلسطيني في كافة الظروف، وأن هذه الكلمة التى تأتي بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 51 لـ نصر أكتوبر المجيد الذي شهد عملا جادا ومبهرا للقوات المسلحة خلال هذه الحرب، أكدت أيضا أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع الحامي لهذا الوطن، وحائط الصد ضد أية محاولات للنيل من استقرار مصر وشعبها، وأن الجيش المصرى سيظل صمام الأمان للمنطقة بالكامل.

وأشار إبراهيم الديب، إلى أن الكلمة أكدت ايضا الدور العظيم لرجال القوات المسلحة البواسل، وتضحياتهم وعقيدتهم الراسخة حول الدفاع عن الوطن، وأن الجيش المصري يتميز بعزيمته وإرادته ،وأن القوات المسلحة المصرية لها طابعها الوطني الخاص، وإخلاصها الفريد، مؤكدا أن عبر التاريخ لم يتخاذل الجيش الوطني والشرطة ومن خلفه الدعم الشعبي في الدفاع عن الوطن والتصدي للتحديات والأزمات الصعبة.

وأشاد الديب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للمجتمع الدولي للتدخل بشكل أكثر فعالية من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل الى قطاع غزة، وأن مصر كانت وستظل من أوائل الدول التي حذرت من اللجوء للحل العسكري حتى لا تدخل المنطقة فى صراعات مستمرة، وأن الحل السلمي هو الحل الأمثل لضمان عودة الهدوء والاستقرار لمنطقة مرة أخرى.