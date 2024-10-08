شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: صدرنا 100 سائق قطار مصرى للعمل بسكك حديد ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أهمية محور تأهيل القوي البشرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس علي حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب أخر، بالإضافة إلى تصدير هذه العمالة إلي الخارج، كاشفا عن تصدير نحو 100 سائق قطار مصرى للعمل بسكك حديد ألمانيا، فضلا عن 140 فنيا ومهندسا في حفر الأنفاق بأنحاء العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الوزير، إنه جرى في إطار تأهيل القوي البشرية رفع كفاءة 41 مركز تدريب صناعي، مضيفا : " لماذا لا نستفيد من هذه المراكز بتخرج عمال كفء .. لو كل مصنع يأخذ مركز وأنا أصرف عليه من حيث التشغيل سنة واثنين وثلاثه لغاية ما يشغله ويقدر يخرج فني وعامل كفء جيد .. بدلا من وضعها الحالي التي تخرج عامل لا يعرف شيء.. وأنا مستعد وجاهز". وأشاد في الوقت ذاته بالمدارس التكنولوجية التطبيقية القائمة.

ولفت كامل الوزير، إلى تطوير محطات التدريب ومراكز الشركات التي تشرف عليها مصلحة الكفاية الإنتاجية، مشيرة إلي أنها تحولت إلي سبوبة وأصبحت تنشأ في مداخل العمارات والجراجات، مقابل لا شيء ينتج، قائلا : الراجل اللي بياخذ الترخيص بياخذ المصاريف من 100 طالب وأخر السنه يمنحهم شهادة .. فقلت لا هذه أخر سنة تجري بهذا الشكل، اللي هيعمل محطة داخل مصنع علي عيني وراسي، لكن اللي يعملها في البيت وجراج ملوش رخصة، لابد ان تستقيم الأمور، إذا لم يحصل ذلك لن نصل إلي هدفنا بتوظيف 8 مليون عامل بحلول 2030".