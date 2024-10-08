شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان وزير الصناعة إلى لجنة مشتركة لمناقشته والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى، وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذى ألقاه أمام المجلس في الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال جبالى بعد انتهاء وزير الصناعة من كلمته: أتوجه بخالص الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة على بيانه الذى ألقاه أمام المجلس اليوم.

وتابع: عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتم إحالة هذا البيان إلى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا البيان فى أسرع وقت ممكن، ولمن يرغب من النواب سواء أعضاء اللجنة أو غيرهم الاشتراك في مناقشة البيان بحضور اجتماعات اللجنة.