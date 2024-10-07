الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة خدمة العملاء في اليابان وسط أزمة نقص العمالة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في خطوة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص العمالة في اليابان، بدأت مجموعة من الشركات اليابانية بتبني الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء. ومن بين هذه الشركات، شركة “ريدجلينز” التابعة لشركة “فوجيتسو”، و”أوتوباكس سيفن” المتخصصة في تجارة قطع غيار السيارات، حيث بدأت الشركتان في أغسطس تجارب مشتركة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تلبية احتياجات العملاء.

يقدم نظام الذكاء الاصطناعي الذي تطوره شركة “كوجير” في طوكيو حلاً يخفف من الأعباء التي تواجه موظفي مبيعات السيارات، والذين يحتاجون إلى معلومات دقيقة حول قطع الغيار الخاصة بكل سيارة. وصرح مسؤول في شركة “ريدجلينز” بأن البشر لا يزالون ضروريين لاستبدال القطع، إلا أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تقديم التوصيات المناسبة، مما يسمح للموظفين بالتركيز على المهام الأكثر تعقيداً.

إلى جانب ذلك، بدأت شركات أخرى مثل “أوكي للصناعات الكهربائية” و”كيوشو للسكك الحديدية” بتجربة مساعد ذكاء صناعي ثلاثي اللغة، يتحدث اليابانية والإنجليزية والصينية، لمساعدة الركاب في تقديم توجيهات حول خريطة المحطات وتسهيل عملية التنقل.

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