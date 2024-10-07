سفير إندونيسيا بالقاهرة يزور المستشفى الإماراتي العائم في العريش

ابوظبي - سيف اليزيد - العريش (وام)

زار لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا لدى جمهورية مصر العربية، المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش الذي يقدم خدماته للأشقاء الفلسطينيين سكان قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

‎وقام السفير يرافقه الدكتور أحمد مبارك، مدير المستشفى، بجولة في أروقة المستشفى، وتعرف على أقسامه المختلفة، والخدمات التي يقدمها للمصابين والجرحى من قطاع غزة.

والتقى وفد الأطباء الإندونيسيين العاملين في المستشفى جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية الإماراتية، مشيداً بجهود الفرق الطبية في المستشفى، ‏‎وأكد عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين قدما نموذجاً متفرداً للتعاون والعمل المشترك من أجل الإنسانية.

‏‎وأشار إلى أن وجود الكادر الطبي الإندونيسي والكادر الطبي الإماراتي في المستشفى الإماراتي العائم، يعد تجسيداً للعلاقات الوطيدة بين البلدين، والحرص المشترك على مد يد العون والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.‏‎

وأشاد السفير بمبادرة دولة الإمارات إنشاء هذا المستشفى الذي يقدم جميع الخدمات الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني، ويعمل على مدار الساعة من أجل دعمهم ورعايتهم.

يذكر أن «المستشفى الإماراتي العائم» كان قد دشن خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين في 23 فبراير الماضي، ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته 100 سرير، إضافة إلى 100 سرير لمرافقي المرضى، ويساعد الطاقم الطبي الإماراتي طاقم طبي إندونيسي.