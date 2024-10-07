أكد عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن "قائد فيلق القدس اللواء اسماعيل قاآني بصحة جيدة ويجب عدم إعطاء الشائعات أي أهمية".
وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين، أنه "تم فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس الذي كان في لبنان بعد ضربات في بيروت الأسبوع الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: اللواء قاآني بصحة جيدة ويجب عدم إعطاء الشائعات أي أهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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