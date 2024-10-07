عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: اللواء قاآني بصحة جيدة ويجب عدم إعطاء الشائعات أي أهمية

أكد عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن "قائد فيلق القدس اللواء اسماعيل قاآني بصحة جيدة ويجب عدم إعطاء الشائعات أي أهمية".

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين، أنه "تم فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس الذي كان في لبنان بعد ضربات في بيروت الأسبوع الماضي".