"كان بيسرق كابل كهرباء".. كشف لغز العثور على جثة متفحمة بمقابر الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - الخليج 365:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز العثور على جثة متفحمة داخل مقابر الشهداء ناحية المنطقة الصناعية في الإسماعيلية.

كان بلاغا ورد من الأهالي إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، يفيد بالعثور على جثمان شخص مصعوق بالكهرباء بجوار سور مقابر الشهداء ناحية المنطقة الصناعية في الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثمان تعرض إلى صعق كهربائي تسبب في وفاته.

وأشارت المعلومات الأولية لجهات التحقيق، إلى أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولته سرقة كابل الكهرباء وتوفي صعقا بالكهرباء مما أدى إلى تفحم جثمانه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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