السفير المصري خلال وصول طائرة مصرية محملة بمواد اغاثية: ملتزمون بالوقوف إلى جانب لبنان

اشار السفير المصري في لبنان علاء موسى خلال وصول طائرة مصرية محملة بمواد اغاثية وطبية الى مطار بيروت، الى "أن الطائرة المصرية تحمل 22 طناً من المواد الغذائية والطبية والاعاشات التي يحتاجها إخوتنا النازحون وستأتي رحلات أخرى وفقاً لاحتياجات الحكومة اللبنانية وأنا على تنسيق مع الوزراء، لأن هذه الازمة مستمرة ولها تداعيات"، مؤكداً "أن مصر كقيادة سياسية وكشعب ملتزمون بالوقوف إلى جانب لبنان ومواصلة استجابتنا للشعب اللبناني".

وتحدث السفير المصري "عن العمل على مسارين في لبنان انساني ودبلوماسي من اجل وقف اطلاق النار في لبنان وسنواصل تنسيقنا مع الشركاء وأرجو أن تكون هناك إيجابيات ونحن نبذل المجهود اللازم كي تقف هذه الحرب فوراً".