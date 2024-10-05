أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت 5-10-2024، بصواريخ الأرقب "كروز مطور" هدفين الاول في ضواحي حيفا شمالاً، و الثاني في جنوب أراضينا المحتلة". وأكدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الإسلامية بالعراق: استهدفنا صباح اليوم بصواريخ كروز هدفين في ضواحي حيفا شمالا وجنوب أراضينا المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.