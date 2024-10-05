الحكومة الفرنسية طلبت من جامعات البلاد منع حدوث اضطرابات قبل 7 تشرين الثاني

طلبت الحكومة الفرنسية من جامعات البلاد "منع أي خطر حدوث اضطرابات" قبل 7 تشرين الثاني"، مدينة "بشدة التظاهرات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين في مؤسسات التعليم العالي الباريسية".

وفي تعميم أرسله إلى رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، نبّههم وزير التعليم العالي الفرنسي الجديد باتريك هيتزل الى مسؤوليتهم في "الحفاظ على النظام".

وذكّرهم خصوصا بأنهم "مسؤولون بموجب القانون عن الحفاظ على النظام والأمن داخل حرم المؤسسة" وأن الأمر متروك لهم "لاستخدام سلطتهم الأمنية لمنع أي خطر فوضى" و"استعادة النظام" و"حماية المستخدمين والموظفين"، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

كما يذكرهم التعميم بضرورة إبلاغ المحاكم "بالوقائع التي تبدو ثابتة بما فيه الكفاية أنها تشكل جريمة أو مخالفة".